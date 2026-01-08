Vào chùa Vạn Phật phá hệ thống camera, trộm laptop 08/01/2026 14:22

(PLO)- MNT vừa bị khởi tố vì hành vi đột nhập chùa Vạn Phật phá hệ thống camera rồi trộm hai chiếc laptop nhưng nhanh chóng bị công an bắt.

Ngày 8-1, Công an phường An Đông (Quận 5 cũ), TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với MNT (20 tuổi, quê Lào Cai) về tội trộm cắp tài sản. Quyết định này được thực hiện dưới sự ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 17-8-2025, tại phòng nghỉ của các phật tử chùa Vạn Phật (địa chỉ số 66/14 Nghĩa Thục, phường An Đông), một người đã đột nhập lấy trộm hai chiếc laptop của phật tử và sinh viên đang làm công quả tại đây.

Công an nhanh chóng xác định được N là người đã đột nhập trộm đi chiếc laptop. Ảnh: CA

Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, người này còn cố ý phá hỏng hệ thống camera giám sát của nhà chùa trước khi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận thông tin từ Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trụ trì chùa Vạn Phật, cán bộ chiến sĩ Công an phường An Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, truy vết và khoanh vùng các diện nghi vấn.

Đến 15 giờ 40 phút ngày 19-8-2025, Công an phường An Đông phối hợp cùng Công an phường Bến Thành (Quận 1 cũ) phát hiện và bắt giữ MNT khi người này đang có mặt tại khu vực phường Bến Thành.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, MNT đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại chùa Vạn Phật như trên. Hiện hai chiếc laptop tang vật đã được cơ quan chức năng thu hồi và thực hiện thủ tục trao trả lại cho các nạn nhân.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự phá án nhanh chóng của lực lượng công an, Thượng tọa Thích Truyền Cường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an TP.HCM và Công an phường An Đông.