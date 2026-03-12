Triệt phá đường dây mua bán ma túy ‘khủng’ từ Campuchia về Việt Nam 12/03/2026 11:06

(PLO)- Sau khi nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia – Tây Ninh, các nghi can đưa về các xã giáp ranh TP.HCM để cất giấu, phân chia trước khi giao cho các đầu mối tiêu thụ.