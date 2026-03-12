Triệt phá đường dây mua bán ma túy ‘khủng’ từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 11-3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk...
(PLO)- Sau khi nhận ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia – Tây Ninh, các nghi can đưa về các xã giáp ranh TP.HCM để cất giấu, phân chia trước khi giao cho các đầu mối tiêu thụ.
Ngày 11-3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk...