Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỉ dưới mác thảo dược 'Hoàng Minh Đường' 12/03/2026 08:33

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn lên đến hàng ngàn nạn nhân dưới danh nghĩa "bài thuốc gia truyền 3 đời" phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Ngày 12-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá chuyên án CT288, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (40 tuổi) trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm giám đốc.

Tiến hành khám xét tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, cùng nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo phá án. Ảnh: ĐH

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (30 tuổi), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng tháng 10-2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).

Hoàng Văn Toàn cầm đầu đường dây lừa đảo thu lời bất chính khoảng 227 tỉ đồng. Ảnh: ĐH

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, Hoàng Văn Toàn đã tự mình liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu. Sau đó, đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Tháng 7-2024, sau khi Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với vai trò là giám đốc công ty. Tại thời điểm ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác như bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp, bộ phận tư vấn, khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội, bộ phận truyền thông maketting và bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.

Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: ĐH

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh.

Khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn sẽ điều trị tận gốc để thu hút nhiều người dân trong cả nước khám và điều trị.

Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên phạm vi cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: ĐH

Không chỉ chiếm đoạt tiền bạc, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của người dân để thổi phồng công dụng, gắn mác “thần dược”, “bài thuốc gia truyền”, từ đó trục lợi bất chính.

Lê Đình Tiến khai nhận với thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc. Ảnh: ĐH

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định.