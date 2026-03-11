Bắt tạm giam cựu cán bộ phường làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai chiếm đoạt gần 29 tỉ 11/03/2026 13:09

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi, cựu cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa (cũ), tỉnh Đồng Nai) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt. Ảnh: Công an

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Sau đó Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỉ đồng.