1 hiệu trưởng tử vong do ô tô lùi thiếu quan sát trên quốc lộ N2 11/03/2026 09:06

(PLO)- Tai nạn trên quốc lộ N2, tỉnh Tây Ninh khiến một hiệu trưởng trường tiểu học tử vong tại chỗ sau khi bị ô tô tông văng ra đường rồi va chạm tiếp với xe tải.

Sáng 11-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ N2 khiến một hiệu trưởng trường tiểu học tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 9-3 trên đoạn quốc lộ N2. Thời điểm này, ông NCT (50 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh) điều khiển ô tô lùi từ trong nhà ra phía quốc lộ N2.

Do thiếu quan sát khi lùi xe, ô tô do ông NCT điều khiển đã va chạm với ông PMT (48 tuổi, ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh) đang dẫn bộ xe mô tô phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến ông PMT bị hất văng ra giữa làn đường dành cho ô tô trên quốc lộ N2. Đúng lúc này, một xe tải đang lưu thông theo hướng từ vòng xoay Hòa Khánh về cầu Đức Hòa chạy tới và tiếp tục va chạm với nạn nhân.

Hậu quả, ông PMT tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Theo thông tin từ UBND xã Mỹ Hạnh, ông PMT hiện là hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh. Cả hai ông PMT và NCT đều là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau vụ việc, ông NCT đã được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.