Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích ở biển Nha Trang 10/03/2026 10:37

(PLO)- Thi thể nam sinh viên 20 tuổi được tìm thấy ở khu vực bãi biển đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Sáng 10-3, lãnh đạo đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể em VĐM (20 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) sau hai ngày bị sóng cuốn mất tích.

Thi thể em M được tìm thấy trước khu vực biển đối diện Mường Thanh Viễn Triều, đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, lúc 8 giờ cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị sóng cuốn trôi. Ảnh: PC

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 8-3, M cùng nhóm bạn ra tắm biển ở khu vực Hòn Chồng thì bị sóng biển cuốn mất tích. Nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ tập trung tìm kiếm, tuy nhiên do sóng lớn nên gặp nhiều khó khăn.

Theo đại diện đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, những ngày gần đây biển Nha Trang có sóng lớn, đơn vị đã cắm biển cảnh báo, cấm tắm; tuy nhiên một số người dân, du khách vẫn bất chấp nguy hiểm xuống tắm.

Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang khuyến cáo người dân, du khách chấp hành cảnh báo của cơ quan chức năng, chỉ xuống tắm ở những khu vực an toàn, có lực lượng cứu nạn, cứu hộ túc trực.