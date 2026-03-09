Cháy xe container trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cabin bị thiêu rụi 09/03/2026 16:37

(PLO)- Xe container đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, thiêu rụi hoàn toàn phần đầu kéo.

Chiều 9-3, Đội CSGT cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết một xe container bốc cháy trên cao tốc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng lửa thiêu rụi hoàn toàn cabin, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Xe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, xe container lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tài xế thấy khói bốc lên từ cabin nên tấp vào làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ đầu kéo.

Tài xế cùng người đi đường dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét, ảnh hưởng tầm nhìn các phương tiện khác.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt ngọn lửa. Ảnh: CA

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc phối hợp các lực lượng chức năng có mặt xử lý sự cố, điều tiết giao thông.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, cabin và đầu kéo đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.