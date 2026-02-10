Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 10/02/2026 19:08

(PLO)- Một xe tải chở đầy hàng hóa đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bốc cháy dữ dội.

Chiều 10-2, tại km 178, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy xe tải. Vị trí xảy ra sự việc nằm gần nút giao Quốc lộ 28B.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.72 lưu thông theo hướng Khánh Hòa vào Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy. Rất may địa điểm phát hiện vụ cháy nằm sát dải dừng chân khẩn cấp (khoảng 5km mới có dải dừng chân) nên tài xế đã điều khiển cho xe tấp vào đây để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.

Một số lái xe đã dừng lại phụ giúp đưa hàng hóa ra khỏi thùng xe tải và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng lên rất lớn, trùm kín thùng xe tải.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.