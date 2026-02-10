Hàng trăm người sập bẫy ổ lừa đảo bán vé xe về Tết trên Facebook 10/02/2026 13:19

(PLO)- Nhóm lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé xe về Tết tăng cao để giăng bẫy, yêu cầu hàng trăm khách hàng đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-2, Công an xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo bán vé xe về Tết.

Các trang giả mạo với lời quảng cáo vô cùng mượt mà.

Qua nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Quảng Khê phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các hãng xe lớn như “Nhà xe Văn Minh”, “Nhà xe Việt Hưng”, “Nhà xe Hải Định”… liên tục đăng quảng cáo bán vé xe liên tỉnh.

Các trang này giới thiệu nhiều dịch vụ như xe giường nằm cao cấp, Limousine, trung chuyển miễn phí trên các tuyến từ TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa đi các tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc. Với lịch trình dày đặc và giá cạnh tranh, các đối tượng tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để thu hút khách hàng.

Khi hành khách đặt vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc giữ chỗ rồi cắt đứt liên lạc.

Từ hai nạn nhân trên địa bàn, Công an xã Quảng Khê phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an Hà Nội truy xét.

Tang vật vụ án bị lực lượng công an thu giữ.

Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng gồm Trần Ngọc Hoàn (25 tuổi), Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, đang thuê nhà tại Hà Nội để hoạt động.

Nhóm này sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền. Với kịch bản tinh vi, các đối tượng đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác và các tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Công an xã Quảng Khê khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính nhà xe.

Người dân nên mua vé trực tiếp tại bến xe hoặc qua các ứng dụng, website chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan công an.