Lâm Đồng: Phê bình 19 sở, địa phương có chỉ số cải cách hành chính trung bình 08/02/2026 08:23

(PLO)- Cách khen, chê minh bạch về chỉ số cải cách hành chính được xem là tín hiệu góp phần hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với các sở, ngành, ban quản lý các khu công nghiệp và 124 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh.

Hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hành chính tại UBND xã Hòa Thắng. Ảnh PN

Đây được xem là một bước đi cần thiết và tích cực, thể hiện quyết tâm lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành, đồng thời tạo áp lực cải cách thực chất trong toàn hệ thống chính quyền.

Ở khối sở, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, có 9 sở cùng Văn phòng UBND tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được xếp loại tốt; 3 sở xếp loại khá.

Sở Tư pháp Lâm Đồng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, với chỉ số chung đạt 93,01%, cho thấy nỗ lực lớn trong cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả điều hành.

Trong khi đó, Sở Ngoại vụ xếp cuối bảng, với chỉ số 60,43%. Được biết đây là đơn vị mới được thành lập tháng 8-2025, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông cũ.

Ở nhóm xã, phường, đặc khu, có 26/124 đơn vị xếp loại tốt, 80 đơn vị xếp loại khá và 18 đơn vị xếp loại trung bình.

Giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Phú Thủy, địa phương xếp thứ 3 trong khối xã, phường có điểm cao ấn tượng.

UBND xã Tuyên Quang đứng đầu bảng, với 88,98 điểm, tiếp theo là các địa phương nằm trong top 10 gồm: Mũi Né, Phú Thủy, Bình Thuận, Đức Lập, Tiến Thành, Cam Ly (Đà Lạt), Hàm Kiệm, Đơn Dương và Nam Thành.

Ở chiều ngược lại, 5 xã xếp cuối bảng là Cư Jút, Tuy Phong, Trà Tân, Sơn Điền và Lạc Dương, trong đó xã Lạc Dương thấp nhất với 55,15 điểm. Các địa phương này được yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tránh để kéo dài tình trạng trì trệ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đáng chú ý, đặc khu Phú Quý, đặc khu duy nhất của tỉnh đạt 81,20 điểm, xếp hạng 16/124, nằm trong nhóm xếp loại tốt, cho thấy nỗ lực lớn trong cải cách hành chính giữa điều kiện địa lý cách trở.

Giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Từ kết quả xếp hạng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tham mưu tặng bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả cải cách hành chính tốt, nhằm khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo và phục vụ hiệu quả.

Đồng thời, phê bình Sở Ngoại vụ và 18 xã, phường xếp loại trung bình, yêu cầu rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, báo cáo trước ngày 28-2.

Xếp hạng cải cách hành chính không chỉ để “xem ai hơn ai” mà quan trọng hơn là để mỗi cơ quan tự soi lại mình, tự thay đổi mình, bởi phía sau mỗi con số là niềm tin, quyền lợi và sự hài lòng của người dân.