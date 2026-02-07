Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM dự hội nghị quán triệt Đại hội XIV tại điểm cầu TP

Ngày 7-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Hội nghị diễn ra trong cả ngày, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới hơn 31.000 điểm cầu trong cả nước là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và nhiều điểm cầu cấp cơ sở, với hơn 1,93 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tại điểm cầu TP.HCM, các nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đã tham dự hội nghị quán triệt: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân…
Cùng dự còn có lãnh đạo TP.HCM đương nhiệm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết…
Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới và các đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị.
Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.