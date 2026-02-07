Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM dự hội nghị quán triệt Đại hội XIV tại điểm cầu TP 07/02/2026 10:14

(PLO)- Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên... dự hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội XIV tại điểm cầu TP.HCM.

Ngày 7-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng dự hội nghị quán triệt. Ảnh: THANH TUYỀN

Hội nghị diễn ra trong cả ngày, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới hơn 31.000 điểm cầu trong cả nước là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và nhiều điểm cầu cấp cơ sở, với hơn 1,93 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nguyên lãnh đạo Trung ương dự hội nghị quán triệt cùng lãnh đạo đương nhiệm TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại điểm cầu TP.HCM, các nguyên lãnh đạo Trung ương và TP.HCM đã tham dự hội nghị quán triệt: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân…

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm (áo vest đen) cùng dự với lãnh đạo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng dự còn có lãnh đạo TP.HCM đương nhiệm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết…

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng dự hội nghị quán triệt tại TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Các nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM qua các thời kỳ: ông Phạm Chánh Trực, bà Phạm Phương Thảo, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà Nguyễn Thị Lệ dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới và các đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị.

Dự hội nghị tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.