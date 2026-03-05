Tiểu sử tóm tắt 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ 05/03/2026 09:06

(PLO)- Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên để cử tri bầu lấy 3 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã công bố thông tin tiểu sử tóm tắt của 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI theo 6 đơn vị bầu cử tại địa phương.

Mỗi đơn vị bầu cử có 5 người ứng cử, số ĐBQH được bầu là 3 người. Tổng số ĐBQH được bầu tại TP Cần Thơ là 18 người.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ; Nguyễn Thị Phương Kiều, Phó Ban công tác công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế; Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 tại đây.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Hùng, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Khởi, Trưởng ban Ban Quản tự chùa Long Hòa Tự; Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Nguyễn Thành Phúc (Nguyễn Thiện Thức), Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm dạy nghề Thành Phúc; Phạm Kiều Anh Thơ, Trưởng phòng đào tạo đại học, giảng viên bộ môn sinh lý khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 tại đây.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Sơn Chanh Đa, giảng viên khoa Dự bị đại học Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ; Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ, TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 tại đây.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Lê Minh Nam, ĐBQH chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội; Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ; Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc hợp tác xã Kỳ Như; Huỳnh Thanh Trúc, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 tại đây.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 5.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Phạm Kiều Diễm, Trưởng phòng Phát thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Nguyễn Kim Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 tại đây.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, tu sĩ, Trụ trì chùa Som Rông; Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ; Dương Hoàng Liêm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 2, phường Mỹ Xuyên; Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trần Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 tại đây.