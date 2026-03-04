Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh: ‘Sẽ là cầu nối giữa TP.HCM với Quốc hội nhằm xây dựng thể chế kiến tạo phát triển’ 04/03/2026 19:47

(PLO)- Theo ứng cử viên Lê Quang Mạnh - Tổng Thư ký Quốc hội, ông sẽ làm cầu nối giữa TP.HCM với Quốc hội nhằm xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, cơ chế chính sách hiệu quả.

Ngày 4-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ứng viên ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 7, gồm: ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Chú trọng xây dựng cầu nối giữa Thành phố với Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, bày tỏ niềm vinh dự khi ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ông Lê Quang Mạnh cho biết sẽ gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời ý kiến của cử tri đến Quốc hội.

"Với trách nhiệm là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tôi sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách, cải tiến, hoàn thiện bộ máy các cơ quan tham mưu, bảo đảm tốt hơn các điều kiện hoạt động của ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội" - ông Lê Quang Mạnh cho biết.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: SONG MAI

Ông Lê Quang Mạnh sẽ nỗ lực nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban TVQH tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức; nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện hiệu quả quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Cạnh đó, ứng cử viên Lê Quang Mạnh sẽ làm cầu nối giữa TP.HCM với Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, Ngành TƯ trong xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, cơ chế chính sách hiệu quả. Mục tiêu là để TP.HCM phát huy tối đa các tiềm năng, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập và đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Cử tri mong ứng cử viên chú trọng vai trò giám sát

Cử tri Bùi Ngọc Thảo (cử tri phường Xóm Chiếu) bày tỏ sự vui mừng khi các ứng cử viên đều có trình độ, năng lực cao, có những kế hoạch cụ thể, phù hợp với yêu cầu của thành phố.

Cử tri Thảo cho rằng, ông Lê Quang Mạnh là người đã nắm giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động của Quốc hội các nhiệm kỳ trước. Trong chương trình hành động, ông Mạnh đặc biệt chú trọng việc xây dựng cầu nối giữa Thành phố với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương để xây dựng các cơ chế thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Cử tri Thảo mong ông Lê Quang Mạnh luôn duy trì sự gắn bó với địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến Quốc hội.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: SONG MAI

Cử Trần Thị Huỳnh Nga (phường Xóm Chiếu) cho biết bà đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động mà các ứng cử viên Lê Quang Mạnh đã đề ra.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những biểu hiện nhũng nhiễu, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội.

"Cử tri chúng tôi mong muốn các ứng cử viên làm rõ hơn những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật và phát huy hiệu quả vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội. Qua đó chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực "từ sớm, từ xa", đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của nhân dân" - cử tri Nga nói.

Bên cạnh đó, cử tri Nga kỳ vọng ứng cử viên Lê Quang Mạnh chú trọng vai trò giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát chuyên đề, việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán. Bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng "giám sát xong để đó".

Các cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: SONG MAI

Đại diện các ứng cử viên ĐBQH, ông Lê Quang Mạnh cho biết các ứng viên đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri phát biểu tại hội nghị.

"Những vấn đề mà các cử tri nêu ra đều là những vấn đề quan trọng để các ứng cử viên hướng đến, thực hiện"- ông Lê Quang Mạnh nói.

Trong đó, vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà cử tri đề cập là một trong những nội dung quan trọng mà các ứng cử viên cần quan tâm, cam kết thực hiện.

Do đó, theo ông Lê Quang Mạnh, cần tập trung cải thiện, xây dựng hệ thống chính quyền hiệu quả, thân thiện, công khai, minh bạch... Đồng thời tạo dựng môi trường hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, qua đó thu hút đầu tư, phát triển sản xuất... góp phần cho sự phát triển của thành phố.