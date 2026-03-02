Tăng tính công khai, minh bạch trong công tác nhân sự 02/03/2026 19:23

(PLO)- Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trên VTV, VOV ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao.

Chiều 2-3, tiếp tục phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp thứ nhất, bên cạnh các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, kinh tế - xã hội như thông lệ các nhiệm kỳ trước, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành công tác lập pháp và các nội dung khác của kỳ họp thường lệ giữa năm.

Thông tin cụ thể, theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 4 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát.

Ngoài ra, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quốc hội

Về chương trình lập pháp, trên cơ sở cập nhật Chương trình lập pháp năm 2026 vừa được điều chỉnh, ông Mạnh đề nghị bổ sung vào chương trình dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tổng thư ký Quốc hội cũng đề nghị rút khỏi chương trình kỳ họp đối với 4 nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính; việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về thời gian của kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội cho hay dự kiến Quốc hội họp Phiên trù bị vào chiều Chủ nhật, ngày 5-4; khai mạc kỳ họp vào sáng ngày 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 25-4.

Để tăng tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cử tri, Nhân dân theo dõi các hoạt động tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị đối với công tác nhân sự sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, trước khi tiến hành Lễ tuyên thệ.

Liên quan đến công tác nhân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết sẽ cố gắng công bố danh sách những người trúng cử Quốc hội khóa XVI vào sáng 23-3.

Ủy ban đề xuất không thảo luận tại đoàn ĐBQH về công tác nhân sự để tiết kiệm thời gian và sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội nội dung này. Như vậy, công tác nhân sự dự kiến sẽ hoàn thành trong 3 ngày, thay vì 4-5 ngày nếu tiến hành họp đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí triệu tập kỳ họp thứ nhất, họp phiên trù bị vào chiều 5-4 tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết sẽ xin ý kiến Quốc hội việc có thảo luận về công tác nhân sự tại đoàn như các kỳ họp trước hay không. Cạnh đó, ông đồng tình với đề xuất sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ngay từ thời điểm trình bày dự thảo nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao.