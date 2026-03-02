Bí thư Trần Lưu Quang: 'TP.HCM sẽ ưu tiên nguồn lực mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu' 02/03/2026 15:14

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin đến cử tri: TP sẽ có giải pháp, ưu tiên nguồn lực mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu và chuyển một số cơ sở ra ngoại thành, từng bước giải quyết kẹt xe, ô nhiễm.

Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ và Nhiêu Lộc (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6.

Các cử tri đã đề đạt đến các đại biểu nhiều ý kiến, tập trung vào những vấn đề dân sinh như tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động, chuẩn hóa sách giáo khoa; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, văn hóa, mở rộng công viên...

Cử tri đề đạt đến các đại biểu nhiều ý kiến, tập trung vào những vấn đề dân sinh như tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động. Ảnh: THANH THÙY

Trong đó, cử tri cho rằng rất cần nâng cấp chất lượng trạm y tế và đầu tư xứng đáng cho hệ thống y tế của một đô thị như TP.HCM. Cạnh đó cũng cần sớm bố trí trụ sở, nhà đất công dôi dư cho các bệnh viện, trường học.

Trao đổi với các ý kiến của cử tri, ứng viên Trần Lưu Quang với vai trò là Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, TP.HCM là nơi có chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cả nước.

Hệ thống y tế của TP.HCM hiện không chỉ chăm sóc sức khỏe cho 15 triệu người dân địa bàn, mà còn là nơi chăm sóc sức khỏe của người dân các tỉnh thành khu vực phía nam, nhất là những bệnh nhân cần điều trị bằng kỹ thuật cao.

Ứng viên ĐBQH khóa XVI - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận, chia sẻ các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THÙY

“Trách nhiệm của TP.HCM rất nặng nề, vừa lo cho bà con của mình, vừa lo cho bà con những nơi khác. TP sẽ có giải pháp tăng cường, ưu tiên nguồn lực mở rộng các cơ sở y tế hiện hữu, cùng với đó là chuyển một số cơ sở y tế ra khu vực ngoại thành, từng bước giải quyết vấn đề kẹt xe, ô nhiễm”, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Hiện TP.HCM có chủ trương ưu tiên sử dụng trụ sở, nhà đất công dôi dư làm các công trình y tế, giáo dục, công cộng.

Vừa qua, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có thông báo kết luận về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. Phương án di dời trường học, bệnh viện ra khỏi trung tâm từ lâu đã được xem là một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc giao thông tại TP.HCM.