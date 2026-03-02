Lập nhóm Zalo báo chốt CSGT đo nồng độ cồn, 'T Đubai' bị phạt 7,5 triệu đồng 02/03/2026 11:35

(PLO)- Một nick Zalo có tên “T Đubai” lập nhóm báo chốt đo nồng độ cồn của CSGT bị xử phạt và tự giải tán nhóm.

Ngày 2-3, Công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.V.T (35 tuổi) có nick là “T Đubai” số tiền 7,5 triệu đồng do lập nhóm Zalo báo chốt đo nồng độ cồn của CSGT.

Công an làm việc với T Đubai, người lập nhóm Zalo báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT.

Đây là hành vi sử dụng mạng xã hội để thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Bảo Lâm 3 phát hiện một tài khoản Zalo có tên “T Đubai” thường xuyên thu thập, sử dụng thông tin, hình ảnh của lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông để đăng tải lên nhóm Zalo “đo nồng độ cồn Lộc Nam - Lộc Thành”.

Tiến hành rà soát, Công an xã xác định V.V.T thường trú tại xã Bảo Lâm 3 là người tạo lập và quản lý nhóm trên.

Tại cơ quan Công an, V.V.T thừa nhận thời gian gần đây, khi lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm (cũ) và thành phố Bảo Lộc (cũ), đã thu thập, đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT. Mục đích của việc làm này không gì khác ngoài việc giúp các tài xế — đặc biệt là những người đã sử dụng rượu bia tìm cách né tránh các chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi được giải thích, làm rõ quy định pháp luật, V.V.T đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện giải tán nhóm Zalo và cam kết không tái phạm.

Công an xã Bảo Lâm 3 khuyến cáo hành vi này trực tiếp tiếp tay cho những lái xe vi phạm (nồng độ cồn, ma túy, xe quá tải...) né tránh kiểm tra, làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn; gây khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.