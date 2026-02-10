Lâm Đồng: Xử phạt hai tài xế vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc và cầu Đại Nga 10/02/2026 21:35

(PLO)- Hai lái xe vượt ẩu nguy hiểm trên cầu và đường đèo ở tỉnh Lâm Đồng bị người dân ghi hình phản ảnh đã bị CSGT triệu tập xử lý.

Ngày 10-2, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa xác minh, xử lý hai lái xe vượt ẩu nguy hiểm từ thông tin người dân cung cấp và phản ánh trên mạng xã hội.

Xe khách vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 23-1, xe khách 50F-041.87 di chuyển trên đèo Bảo Lộc với tốc độ cao. Bất chấp vạch kẻ đường liền và tầm nhìn bị che khuất bởi khúc cua, lái xe lấn sang làn đường ngược chiều để vượt phương tiện phía trước. Đáng chú ý, thời điểm xe khách vượt ẩu có một xe khách khác đang di chuyển chiều ngược lại. Các phương tiện lưu thông gần đó phải phanh gấp để tránh va chạm trực diện.

Hành vi này cực kỳ nguy hiểm do đèo Bảo Lộc dốc, quanh co, mặt đường hẹp, thường xuyên có sương mù và mật độ xe lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ, tai nạn nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa tính mạng hàng chục hành khách.

Xe tải vượt ẩu trên cầu Đại Nga.

Tiếp đó, ngày 25-1, xe tải 71C-088.30 có hành vi vượt ẩu trên cầu Đại Nga, đoạn qua địa phận phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi này được người dân ghi hình lại và gửi cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng mời tài xế HDK (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và tài xế NTP (38 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) đến trụ sở làm việc.

CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Tại cơ quan công an, hai tài xế thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh. Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Theo Điểm a Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.