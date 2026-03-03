CSGT làm việc với chủ xe bán tải lắp thêm đèn làm chói mắt người đi đường 03/03/2026 19:37

(PLO)- Bị chủ xe bán tải lắp thêm đèn phía sau làm chói mắt, người dân bức xúc báo lên CSGT.

Chiều 3-3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã mời anh H.B.N (36 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) lên làm việc về việc điều khiển xe lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau xe bán tải.

Chiếc xe bán tải của anh H lắp thêm đèn phía sau có ánh sáng cường độ mạnh, gây chói mắt cho các phương tiện đi sau.

Những ngày qua, người dân bức xúc sự việc xuất hiện xe bán tải mang BKS 37B-260.91 lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau- chiếu thẳng vào trước các phương tiện. Chiếc đèn chiếu sáng phía sau xe có ánh sáng cường độ mạnh, gây chói mắt cho các phương tiện đi phía sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường.

Tiếp nhận phản ánh của người dân và cộng đồng mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện là anh N đến làm việc.

Cán bộ CSGT làm việc với anh H.

Tại Trạm CSGT Diễn Châu, anh N thừa nhận hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau xe, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông cùng chiều phía sau.

Thời điểm vi phạm được xác định vào lúc 19 giờ 25 phút đêm 2-3, tại Km443+800 trên tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An.

Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện tháo dỡ thiết bị lắp đặt trái quy định, bảo đảm an toàn giao thông.