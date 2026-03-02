Công an phường Đông Hưng Thuận được khen thưởng vì phá nhiều vụ án lớn 02/03/2026 14:30

(PLO)- Công an phường Đông Hưng Thuận vừa được khen thưởng đột xuất vì lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Ngày 2-3, Đảng ủy – HĐND – UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), TP.HCM, đã tổ chức lễ trao khen thưởng, biểu dương tập thể và các cá nhân Công an phường có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận và ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường, trao khen thưởng, chúc mừng Công an phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: CA

Theo báo cáo, trong đợt cao điểm vừa qua, Công an phường Đông Hưng Thuận đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ghi nhận kết quả này, UBND phường đã tặng giấy khen cho tập thể Công an phường về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.HCM về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một trong những chiến công nổi bật là việc khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Công ty NETCO vào ngày 10-1-2026. Ở vụ án này, Công an phường Đông Hưng Thuận đã bắt giữ, khởi tố bốn người, thu hồi toàn bộ số tiền bị thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, Công an phường Đông Hưng Thuận đã khám phá nhiều vụ án lớn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 17-12-2025, Công an phường cũng bắt, khởi tố hai người về hành vi tham ô tài sản tại công ty này, thu hồi đầy đủ số tiền khoảng 40 triệu đồng.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy và hàng cấm, Công an phường Đông Hưng Thuận đã lập nhiều thành tích tiêu biểu.

Cụ thể, ngày 19-1-2026, công an phát hiện vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khách sạn Tân Long. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ sáu người (khởi tố năm người), thu giữ một khẩu súng rulo, 349g ma túy cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Đến ngày 28-1-2026, đơn vị tiếp tục triệt phá vụ mua bán hàng cấm là pháo hoa nổ. Cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố sáu người, thu giữ năm khối pháo hoa nổ (loại 49 ống/khối) với tổng khối lượng 8,25 kg chưa qua sử dụng.

Sau lễ khen thưởng, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận đã tổ chức giao ban, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phục vụ bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 và rà soát dữ liệu cử tri trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đơn vị tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.