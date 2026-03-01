Video xe khách chở 44 người bất ngờ bốc cháy 01/03/2026 23:02

(PLO)- Xe khách chở theo 44 người từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tối 1-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên địa bàn.

Xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh: H.S

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 50, xe khách 82B-004.45 (loại 44 giường nằm), di chuyển theo hướng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đến đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) thì bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe khách có 44 hành khách và hai lái xe. Rất may, các tài xế kịp thời phát hiện, hô hoán hành khách thoát ra ngoài nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Video cảnh sát dập tắt đám cháy xe khách

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế PTNK (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), cho biết xe khách bị nổ lốp trước, bên phụ. Vì vậy, đầu xe phía trước va quẹt với mặt đường nhựa, khiến thùng dầu của xe bắt lửa, gây cháy.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến dập tắt đám cháy.

Xe khách bị cháy trụi trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột. Ảnh: C.S

Hiện, lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hành khách tiếp tục hành trình.