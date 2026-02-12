Xe khách chở 34 người bốc cháy trơ khung trên Quốc lộ 1 12/02/2026 08:13

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên địa bàn.

Ngày 12-2, một lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách.

Xe khách bốc cháy trơ khung. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo này, xe khách đang lưu thông thì bốc cháy nhưng hành khách và tài xế đã thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe khách 50H-296.87 do tài xế NVD (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên Quốc lộ 1.

Khi xe khách đến địa phận thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân) đã bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi xe.

Phát hiện sự việc, tài xế hô hoán để 34 hành khách trên xe lập tức xuống đường nên không ai bị thương tích. Sau đó, các hành khách được di chuyển qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Ngọn lửa đã thiêu rụi xe khách, gây thiệt hại ước tính khoảng 3 tỉ đồng.