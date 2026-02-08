Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội gần cầu Cổ Chiên 08/02/2026 16:12

(PLO)-Xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 60, gần cầu Cổ Chiên (tỉnh Vĩnh Long) khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thương vong.

Chiều 8-2, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Cổ Chiên. Vụ việc khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung kim loại, song toàn bộ hành khách may mắn thoát nạn an toàn.

Video: Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội gần cầu Cổ Chiên

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số 84H-026xx lưu thông trên quốc lộ 60 theo hướng từ tỉnh Bến Tre đi Trà Vinh.

Khi đến địa phận xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long, gần lên dốc cầu Cổ Chiên, xe bất ngờ xuất hiện dấu hiệu bất thường rồi bốc cháy. Nhận thấy nguy hiểm, tài xế lập tức điều khiển xe tấp vào lề đường để kiểm tra thì ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 60. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi khói lửa lan nhanh, tài xế đã hô hoán, hướng dẫn hành khách nhanh chóng rời khỏi xe. Toàn bộ người trên xe kịp thời thoát xuống mặt đường, tránh được nguy cơ bị ngọn lửa bao trùm. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng khắp thân xe, thiêu rụi hoàn toàn phương tiện.

Chiếc xe khách bốc cháy trơ khung. Ảnh MXH

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Long đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do đám cháy lớn, lan nhanh và trên xe có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Khói đen bốc lên cao từ khu vực xe khách bốc cháy. Ảnh MXH

Sau hơn 1 giờ nỗ lực phun nước khống chế, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại bộ khung kim loại biến dạng.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.