Nhiều lái thuyền không mang áo phao trên sông Son bị phạt 28/02/2026 16:55

(PLO)- Lực lượng CSGT đường thủy đã tiến hành mời những lái thuyền vi phạm lên làm việc và lập biên bản theo quy định.

Ngày 28-2, Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã mời các lái thuyền không mang áo phao khi lái thuyền trên sông Son lên làm việc sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Pháp Luật TP HCM.

Người lái thuyền không mang áo phao khi đi thuyền trên dòng sông Son. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trước sự việc xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông đường thủy tại tỉnh Quảng Trị (làm bốn người chết) và Lào Cai (làm sáu người chết), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã có mệnh lệnh yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Ngày 25-2, Phóng viên PLO ghi nhận trên dòng sông Son, đoạn qua xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn tình trạng nhiều lái thuyền cùng người dân tham gia các phương tiện đường thủy nhưng chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định.

Nhiều người coi nhẹ việc mang áo phao nên dẫn đến những thảm kịch đau lòng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chỉ trong vòng khoảng 30 phút, PV ghi nhận có nhiều trường hợp lái thuyền và một số người dân ngồi bên trong thuyền cũng không mang áo phao dù áo phao được bố trí ngay bên cạnh.

Có một số người dân còn mang áo phao nhưng với tính chất đối phó như mang ngược áo phao hoặc mang áo phao nhưng không đúng quy định.

Bên cạnh đó, các thuyền chở khách du lịch hầu hết đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định như mang áo phao đầy đủ cho cả hành khách và lái thuyền.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm. Ảnh: CSGT

Từ các hình ảnh ghi nhận, PV đã cung cấp cho Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị để xác minh, xử lý.

Qua làm việc, hai lái thuyền đã thừa nhận hành vi của mình khi không mang áo phao lúc lái thuyền trên sông Son và cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như bản thân.

Đội CSGT đường thủy số 2 cũng thông tin thêm, ngoài việc tuần tra, kiểm soát, còn xử lý các trường hợp vi phạm trên sông. Lực lượng CSGT cũng phối hợp với chính quyền địa phương cùng những đơn vị du lịch trên địa bàn để tuyên truyền, cho các lái thuyền, chủ thuyền ký cam kết thực hiện nghiêm quy định khi đi thuyền.

Hàng trăm phương tiện thuyền, đò ở xã Phong Nha được người dân kết hợp đi lại và làm du lịch. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Theo UBND xã Phong Nha, trên dòng sông Son chảy qua địa bàn xã có hàng trăm phương tiện thuyền đò qua lại cũng như phục vụ khách du lịch để ngắm cảnh. Chính vì thế, địa phương đã thường xuyên triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông đường thủy.

Thời gian tới, xã Phong Nha sẽ tăng cường tuyên truyền cũng như phối hợp với các đơn vị để xử phạt những trường hợp vi phạm nếu có.