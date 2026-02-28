Dừng giải đua ghe truyền thống tại TP Huế sau vụ chìm thuyền thương tâm 28/02/2026 09:43

Sáng 28-2, UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết tạm dừng các hoạt động trong chương trình Lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 sau sự cố chìm thuyền xảy ra trên địa bàn.

Khu vực cửa biển Thuận An, nơi xảy ra sự việc thương tâm.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trong khi Ban tổ chức đang chuẩn bị khai mạc giải đua ghe truyền thống thuộc khuôn khổ Lễ hội cầu ngư Làng Thai Dương thì một vụ chìm thuyền xảy ra tại khu vực gần Cảng cá Thuận An.

Ngay khi tiếp nhận tin báo vào khoảng 7 giờ cùng ngày, UBND phường Thuận An đã lập tức dừng toàn bộ các hoạt động của lễ hội, ưu tiên huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm được hai nạn nhân và đưa vào bờ, nhưng không may đã tử vong.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, lãnh đạo TP Huế và chính quyền địa phương đã có mặt để thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân

Cơ quan công an hiện đang phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền khẳng định tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, giải đua ghe truyền thống vẫn chưa chính thức bắt đầu theo kế hoạch

Được biết nạn nhân là hai mẹ con, cháu bé mới 3 tuổi.