Trưởng thôn và người dân dũng cảm lao ra biển cứu hai vợ chồng bị chìm ghe 11/11/2025 19:19

(PLO)- Thấy hai vợ chồng ông Hùng bị chìm ghe trong sóng lớn, hai người đã dũng cảm lao biển ra cứu người.

Ngày 11-11, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đang đề xuất khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và Nguyễn Sắt (ngụ địa phương) vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Trong đó, ông Vương là trưởng thôn Tân Thạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc đánh bắt cá gần khu vực cửa Lở, xã An Phú, vợ chồng ông Phạm Hùng (46 tuổi) và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe, nguy hiểm.

Thấy vậy, ông Nguyễn Thành Vương, Trưởng thôn Tân Thạnh, đã dũng cảm lao xuống dòng nước xoáy để cứu người. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh, ông không thể đưa được các nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc đó, ông Nguyễn Sắt (người cùng thôn) thấy vậy đã dùng phao bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời và tinh thần dũng cảm của hai ông cùng người dân tại hiện trường, hai vợ chồng gặp nạn được cứu sống an toàn.

Theo UBND xã An Phú, hành động quả cảm của ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Sắt là tấm gương sáng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, cần được ghi nhận và lan tỏa trong xã hội.