Xử phạt người điều khiển xe không chấp hành đo nồng độ cồn, cản trở CSGT ở TP.HCM 11/01/2026 21:17

Ngày 11-1, Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt người điều khiển xe mô tô không chấp hành đo nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi cản trở lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ tại phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10-1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đồng Đen (phường Bảy Hiền) thì phát hiện NNT (25 tuổi) điều khiển xe mô tô chở NHVT (23 tuổi) có biểu hiện nghi vấn, chạy tốc độ cao và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

NHVT có hành vi giữ, lôi kéo cán bộ CSGT để NNT rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Tổ công tác sử dụng xe mô tô đặc chủng tiếp cận, dừng phương tiện tại khu vực giao lộ Trần Mai Ninh – Bàu Cát. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn, NNT không hợp tác. Cùng lúc, NHVT có hành vi giữ, lôi kéo cán bộ CSGT để người điều khiển rời khỏi hiện trường; làm rơi bộ đàm của CSGT xuống đường rồi nhặt ném đi, tiếp tục dắt xe rời khu vực kiểm tra nhưng bị phát hiện, ngăn chặn.

Sau khi được giải thích quy định pháp luật, những người liên quan đã chấp hành làm việc với lực lượng chức năng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với NNT về các lỗi: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

NNT và NHVT làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Chiều cùng ngày, NNT và NHVT đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ xuất trình căn cước công dân để làm việc. Chủ phương tiện là ông LTN cũng bị lập biên bản với các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với đăng ký.

Hiện Đội CSGT Bàn Cờ đã bàn giao hồ sơ cho Công an phường Bảy Hiền tiếp tục củng cố, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích và hợp tác với lực lượng CSGT khi được kiểm tra. Việc chống đối, cản trở người thi hành công vụ không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.