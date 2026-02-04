Hơn 1,5 kg ma túy giấu trong căn nhà nhỏ ở Quảng Ngãi 04/02/2026 12:18

(PLO)- Theo dấu nghi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện điểm tàng trữ ma túy lớn trong căn nhà nhỏ ở phường Cẩm Thành.

Sáng 4-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá một điểm tàng trữ ma túy với số lượng lớn, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Số ma túy được phát hiện trong căn nhà là hơn 1,5 kg.

Qua công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện NHS (30 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên liên hệ với nhiều người nghiện, có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi biến động của đối tượng.

Khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở của NHS. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 1,5 kg ma túy, được chia nhỏ, cất giấu tinh vi tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng chất ma túy.

NHS bị bắt giữ liên quan đến tàng trữ hơn 1,5 kg ma túy trong nhà.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh chỉ trong vòng hai tuần qua.