Hơn 1,5 kg ma túy giấu trong căn nhà nhỏ ở Quảng Ngãi

Sáng 4-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá một điểm tàng trữ ma túy với số lượng lớn, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Qua công tác trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện NHS (30 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên liên hệ với nhiều người nghiện, có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi biến động của đối tượng.
Khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở của NHS. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ hơn 1,5 kg ma túy, được chia nhỏ, cất giấu tinh vi tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng chất ma túy.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là vụ bắt giữ ma túy với số lượng lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh chỉ trong vòng hai tuần qua.
Trước đó, ngày 20-1, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng Công an xã Đăk Long và xã Đăk Môn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, trú bản Nọng Kày Ộc, xã Văng Tắt, tỉnh Attapư, Lào) khi đang vận chuyển trái phép 12.087 viên ma túy tổng hợp.