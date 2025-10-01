Công an Quảng Ngãi tổng kiểm tra karaoke, khách sạn, phát hiện 100 người dương tính ma túy 01/10/2025 09:47

(PLO)- Trong vòng 1 tuần, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn, phát hiện 100 người dương tính ma túy.

Ngày 1-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 15-9 đến nay, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính ma túy.

Công an kiểm tra quán karaoke Venus hôm 15-9.

Trong đợt cao điểm kiểm tra hành chính đột xuất, công an đã kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện gồm 24 quán karaoke, 2 cơ sở massage, 1 khách sạn và 5 nhà nghỉ. Đồng thời, tiến hành test nhanh ma túy đối với 460 người, kết quả có 100 người dương tính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 18 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, triệt phá 14 vụ, khởi tố, tạm giam 46 người về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 15-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục C04 Bộ Công an kiểm tra cơ sở karaoke Venus tại phường Nghĩa Lộ, phát hiện 79 người dương tính với ma túy. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 35 bị can liên quan đến nhiều hành vi phạm tội về ma túy.

Nhiều người dương tính ma túy bị phát hiện trong quán Karaoke Venus.

Ngày 21-9, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở karaoke Đồ Rê Mí tại xã Mộ Đức, phát hiện PTT (19 tuổi) và ĐH (26 tuổi) dương tính với ma túy. Vụ việc được Công an xã Mộ Đức thụ lý theo quy định.

Đêm 23-9, kiểm tra phòng trọ tại phường Kon Tum, Công an phát hiện TTMT (43 tuổi) tàng trữ chất nghi là ma túy; TTNT (35 tuổi) dương tính với ma túy. Vụ việc đã được Công an phường Kon Tum tiếp nhận, xử lý theo pháp luật.

5 người dương tính ma túy trong các phòng trọ tại phường Kon Tum.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng công an các xã, phường, đặc khu tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; đồng thời tập trung test ma túy đối với những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: thanh thiếu niên hư hỏng, đối tượng băng nhóm, lái xe, công nhân trong các khu công nghiệp có biểu hiện nghi vấn.