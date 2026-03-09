Công an TP Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị kéo lê trên đường 09/03/2026 11:43

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, Bàn Văn Huấn đã đánh vào mặt, túm áo, kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn thôn Phù Tải 2, xã An Thành (TP Hải Phòng).

Theo đó, Bàn Văn Huấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) và chị H.A.T (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) có quan hệ tình cảm nam nữ.

Khoảng 7 giờ ngày 8-3, Huấn cùng chị H.A.T đi xe taxi Grab từ nơi ở của chị T đến phà Giải thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng), sau đó đi bộ lên phà để đến nhà người quen ở xã Hà Nam (TP Hải Phòng).

Hình ảnh chị H.A.T bị kéo lê trên đường. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường về, Huấn và chị H.A.T phát sinh mâu thuẫn. Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Hậu quả, chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, ngày 8-3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong là áo trắng, nằm bên lề đường trong tình trạng trang phục xộc xệch.

Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.

Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói lớn: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”. Sau đó, người đàn ông tiếp tục kéo cô gái đi trong tình trạng cơ thể có nhiều thương tích, quần áo rách và có vết máu.

Hình ảnh trong clip cho thấy sự việc diễn ra trên một tuyến đường nhỏ, xung quanh có một số người dân chứng kiến. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông, đồng thời bày tỏ lo ngại về sức khỏe và an toàn của cô gái.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ lại và bình luận cho rằng đây là hành vi bạo lực cần được làm rõ.

Ngoài đoạn clip trên, một video khác cũng được lan truyền cho thấy cô gái và nam thanh niên rời chuyến phà tại xã An Thành (TP Hải Phòng) trước khi xảy ra sự việc…