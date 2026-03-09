Bắt giữ 3 nghi phạm áp sát cô gái 17 tuổi cướp điện thoại 09/03/2026 16:57

(PLO)- Sau 5 giờ gây án cướp điện thoại của cô gái 17 tuổi, 3 nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Ngày 9-3, Công an xã Đức Thọ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ba nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ.

Lực, Tú, Công bị bắt giữ sau 5 giờ gây án cướp điện thoại. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, Công an xã Đức Thọ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lê N (17 tuổi, trú thôn Diên Phúc, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị cướp giật điện thoại.

Theo trình báo, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 8-3, chị N ngồi sau xe máy điện do Nguyễn Tiến Q (16 tuổi, trú thôn Cửu Yên, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, di chuyển từ hướng xã Đức Quang về chợ Hôm, xã Đức Thọ.

Khi đi qua khu vực nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên (thuộc thôn Đại Thành), trong lúc chị N đang sử dụng điện thoại thì có ba người đi chung một xe máy chạy từ phía sau áp sát. Đối tượng ngồi giữa vươn tay giật chiếc iPhone 12 Pro Max màu trắng của chị N rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Đến khoảng 2 giờ ngày 9-3, lực lượng công an đã bắt giữ ba nghi phạm gồm: Phạm Kim Lực (27 tuổi, trú xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An), Phạm Ngọc Tú (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Công (19 tuổi, cùng trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.