Lâm Đồng yêu cầu các bệnh viện cung cấp hồ sơ liên quan Công ty Việt An cho công an 09/03/2026 16:33

(PLO)- Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Việt An do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế các khu vực, đặc khu Phú Quý. Nội dung yêu cầu khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin về Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp rà soát và cung cấp hồ sơ, tài liệu từ năm 2015 đến nay. Cụ thể, các đơn vị cần thống kê, báo cáo chi tiết quá trình triển khai các gói thầu, hợp đồng thi công, mua sắm thiết bị hệ thống quan trắc môi trường tự động, phần mềm và bảo trì thiết bị ký kết với Công ty Việt An.

Các đơn vị cũng được yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc lắp đặt, sửa chữa, vận hành hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải. Đồng thời, lập danh sách cá nhân liên quan gồm họ tên, năm sinh, số CCCD, nơi ở, số điện thoại và chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện các hợp đồng với công ty này.

Tài liệu cung cấp là bản photo có đóng dấu treo xác nhận của đơn vị, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường tại tầng 3, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 đường Trần Phú, phường Xuân Hương, Đà Lạt).

Ngoài ngành y tế, các đơn vị gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Sở Công Thương cũng đã có văn bản phản hồi. Qua rà soát, cả ba đơn vị này đều xác nhận từ năm 2015 đến nay không thực hiện ký kết gói thầu hay hợp đồng với Công ty Việt An.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đang điều tra vụ án làm giả tài liệu, đưa và nhận hối lộ, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính xảy ra tại Công ty Việt An và các đơn vị liên quan.

Ngày 29-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Việt An và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Để phục vụ điều tra, C01 đề nghị tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống kê, báo cáo chi tiết quá trình thực hiện các gói thầu về hệ thống quan trắc môi trường với Công ty Việt An. Đồng thời, tỉnh cần lập danh sách các cá nhân liên quan tại UBND tỉnh và các sở, ngành để sẵn sàng phối hợp làm việc khi cơ quan điều tra yêu cầu.