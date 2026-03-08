Lâm Đồng: Kêu gọi chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận để giữ ổn định thị trường xăng dầu 08/03/2026 15:33

Ngày 8-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Tà Zon, Công ty Cổ phần Xăng dầu-Dầu khí Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng chiều 8-3.

Theo đó, trước bối cảnh Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, chiến tranh giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn làm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Các thương nhân bán lẻ xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng để cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên trong mọi tình huống.

Nghiêm cấm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng,…

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng nghiêm cấm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết.

UBND các xã, phường và đặc khu giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để nắm thông tin, báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương để triển khai các giải pháp bình ổn thị trường kinh doanh xăng dầu đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Sở Công thương khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng; hạn chế việc mua xăng bằng can lớn, chai lọ, hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ và không nên chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt hoặc nơi có người ở.

Chi cục Quản lý thị trường chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu.

Tại cửa hàng xăng dầu Tà Zon chiều 8-3, nhiều phương tiện đến đổ xăng dầu khá nhộn nhịp.

Kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát. Tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vì phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...