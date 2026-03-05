Đề xuất siêu tổ hợp nhiệt điện than 2.000 MW đặt ven biển Lâm Đồng 05/03/2026 16:12

Ngày 5-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết sở vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương có ý kiến về các vấn đề liên quan đến vị trí dự kiến đặt tổ hợp nhà máy nhiệt điện than - điện phân nhôm tại tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí khu đất dự kiến đặt dự án.

Đề nghị trên của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xem xét kiến nghị của liên danh Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành (gọi tắt là liên danh nhà đầu tư) đề xuất dự án tổ hợp nhà máy nhiệt điện than - điện phân nhôm (tổng công suất khoảng 2.000 MW, hai dây chuyền luyện nhôm có tổng công suất khoảng 1,2 triệu tấn (điện tự dùng).

Sở Công Thương Lâm Đồng đã đề nghị liên danh nhà đầu tư xem xét, khảo sát hai vị trí. Vị trí số 1 tại xã Vĩnh Hảo, vị trí 2 tại khu công nghiệp Tây Bắc, xã Phan Rí Cửa.

Sau khi khảo sát thực tế, liên danh nhà đầu tư có văn bản đề xuất lựa chọn vị trí số 1 tại xã Vĩnh Hảo. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, Sở Công Thương đề nghị các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND xã Vĩnh Hảo có ý kiến về sự phù hợp của địa điểm đề xuất.

Theo đó, xem xét, đánh giá đề xuất địa điểm thực hiện dự án đối với phương án vị trí tại xã Vĩnh Hảo với quy mô 603 ha; đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành có liên quan.

Trường hợp địa điểm chưa phù hợp quy hoạch hiện hành, đề nghị cho ý kiến về khả năng, điều kiện và hướng xử lý theo quy định, cập nhật vào quy hoạch tỉnh, điều chỉnh các quy hoạch khác liên quan…Các yếu tố hạn chế (nếu có) ảnh hưởng đến việc bố trí địa điểm dự án.

Vị trí dự kiến đặt dự án cách cảng quốc tế Vĩnh Tân khoảng 7 km.

Trước đó, liên danh nhà đầu tư có văn bản cho rằng qua khảo sát đã xác định vị trí tại xã Vĩnh Hảo có lợi thế giáp biển, kết nối giao thông, cảng biển giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu và sản phẩm, giảm chi phí logistics, thuận lợi cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp lớn, đồng bộ, bao gồm các nhà máy nhiệt điện than, nhà máy sản xuất cực các bon, nhà máy sản xuất nhôm (điện tự dùng), khu sản xuất các sản phẩm sau nhôm …

Liên danh nhà đầu tư đề nghị Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh lựa chọn vị trí tại xã Vĩnh Hảo với quy mô 603 ha để liên danh nhà đầu tư có cơ sở hoàn thiện đề xuất đầu tư.

Vị trí tại xã Vĩnh Hảo có ranh giới phía bắc giáp khu nuôi trồng thủy sản; phía nam giáp khu đất năng lượng của nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6; phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp Quốc lộ 1. Hiện trạng sử dụng đất phần lớn là đất sản xuất muối, một phần đất trồng cây hàng năm, đất chưa sử dụng...

Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về sở này trước ngày 13-3 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Theo một cán bộ Sở Công Thương Lâm Đồng, việc sở này lấy ý kiến rộng rãi các ngành trước khi tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh giá toàn diện giữa lợi ích phát triển công nghiệp và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bởi quyết định đối với dự án này không chỉ liên quan đến hơn 600 ha đất ven biển, mà còn có thể định hình hướng phát triển công nghiệp của cả khu vực trong nhiều thập kỷ tới.