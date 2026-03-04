Nhiều ô tô không dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm thu phí trên cao tốc ở Thanh Hóa
(PLO)- Quá trình triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bước đầu ghi nhận một số trục trặc kỹ thuật như không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền...
Ngày 4-3, trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết trong hai ngày 3 và 4-3, quá trình triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa bước đầu ghi nhận một số trục trặc kỹ thuật.
Từ 22 giờ ngày 2-3, 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thu phí.
Theo phương án được phê duyệt, các đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, áp dụng mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).
Tuyến Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 45 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 hơn 40.000 đồng; nhóm 5 hơn 162.000 đồng.
Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 hơn 45.400 đồng; nhóm 5 là 181.620 đồng.
Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng; nhóm 5 là 362.225 đồng.
Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây là cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh (4 làn lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục), áp dụng mức phí 1.300 đồng/PCU/km. Với chiều dài tính phí 99 km, xe nhóm 1 trả tối đa 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các trạm trên 5 tuyến cao tốc này sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng, tính phí theo số km phương tiện thực tế lưu thông. Việc thu phí được triển khai khi các tuyến hoàn thiện hệ thống ETC, giám sát điều hành giao thông thông minh và các hạng mục dịch vụ công thiết yếu tại trạm dừng nghỉ.