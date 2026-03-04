Nhiều ô tô không dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm thu phí trên cao tốc ở Thanh Hóa 04/03/2026 14:09

(PLO)- Quá trình triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bước đầu ghi nhận một số trục trặc kỹ thuật như không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền...

Ngày 4-3, trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết trong hai ngày 3 và 4-3, quá trình triển khai thu phí trên các tuyến cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa bước đầu ghi nhận một số trục trặc kỹ thuật.

﻿ Tại một số trạm thu phí, nhiều phương tiện khi qua trạm không thể thực hiện thu phí tự động, thanh chắn barie không mở, buộc phải dừng lại để xử lý, trong khi đó nhiều trường hợp chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền. Ảnh: ĐT

Nguyên nhân chủ yếu do nhiều tài xế chưa nắm thông tin đoạn tuyến cao tốc đã bắt đầu thu phí nên chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền. Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó, một số thẻ thu phí tự động bị lỗi, phương tiện đã đổi biển số nhưng chưa cập nhật thông tin. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, có tình huống phương tiện di chuyển với tốc độ cao khi vào cao tốc khiến hệ thống camera không kịp ghi nhận biển số đầu vào, dẫn đến việc không đủ dữ liệu để khấu trừ phí khi xe ra trạm. Ảnh: ĐT

Ghi nhận của PLO, tại nút giao và trạm thu phí Đông Xuân (phường Đông Sơn, Thanh Hóa) trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, việc thu phí điện tử không dừng (ETC) đã được triển khai đồng bộ. Ảnh: ĐT

Đơn vị vận hành bố trí 5 cán bộ, nhân viên kỹ thuật túc trực hướng dẫn, hỗ trợ tài xế. Ảnh: ĐT

Lực lượng CSGT và CSCĐ cũng được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời điều tiết trong trường hợp phát sinh ùn ứ. Ảnh: ĐT

Trong ngày đầu ghi nhận hơn 3.100 lượt xe ra khỏi cao tốc qua trạm Đông Xuân. “Lượng phương tiện qua trạm khá ổn định, giảm không đáng kể so với trước thời điểm thu phí. Các sự cố phát sinh được xử lý nhanh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài”, ông Văn Minh Thiên – cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH thu phí tự động VETC nói. Ảnh: ĐT

Từ 22 giờ ngày 2-3, 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thu phí.

Theo phương án được phê duyệt, các đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, áp dụng mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45 có chiều dài tính phí 61 km. Mức phí cao nhất đối với xe nhóm 1 (dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng) gần 55.000 đồng; xe nhóm 5 (từ 18 tấn trở lên, container 40 feet trở lên) gần 220.000 đồng. Hình ảnh nút giao Đông Xuân (Thanh Hóa) nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐT

Tuyến Quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 45 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 hơn 40.000 đồng; nhóm 5 hơn 162.000 đồng.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 hơn 45.400 đồng; nhóm 5 là 181.620 đồng.

Tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100 km, mức phí cao nhất với xe nhóm 1 là 90.555 đồng; nhóm 5 là 362.225 đồng.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây là cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh (4 làn lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục), áp dụng mức phí 1.300 đồng/PCU/km. Với chiều dài tính phí 99 km, xe nhóm 1 trả tối đa 128.700 đồng, xe nhóm 5 là 518.800 đồng.