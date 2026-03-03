TP.HCM sắp khởi công đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành 03/03/2026 18:22

(PLO)- Dự kiến trong tháng 4 sẽ đẩy nhanh để khởi công đường sắt đô thị đoạn từ Bến Thành đi Thủ Thiêm và tháng 6 sẽ tập trung khởi công tuyến từ Thủ Thiêm đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến thống nhất về danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm là bộ phận thuộc trục đường sắt kết nối Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, thuộc danh mục dự án kèm theo phụ lục tại Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

TP.HCM sắp khởi công đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành.

UBND TP.HCM đã giao Công ty CP Tập đoàn Trường Hải tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau đó, TP thống nhất thay đổi đơn vị thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi thành sang Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Công ty Đại Quang Minh đã nghiên cứu, đề xuất phương án công nghệ và danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm, đảm bảo cơ bản đồng bộ với dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được Bộ Xây dựng thống nhất.

Nhằm bảo đảm tính liên thông, đồng bộ toàn tuyến và phù hợp quy định kỹ thuật chuyên ngành, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất đối với danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án này.

Hiện TP cũng đang phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt để nghiên cứu, rà soát và đề xuất khung tiêu chuẩn áp dụng riêng cho đường sắt TP, hướng tới việc từng bước làm chủ công nghệ công nghiệp đường sắt đô thị trong nước.

Vừa qua, TP đã khởi công tuyến Bến Thành - Tham Lương, dự án có một phần liên quan đến Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Dự kiến trong tháng 4-2026, TP sẽ đẩy nhanh công việc để khởi công tiếp đoạn từ Bến Thành - Thủ Thiêm và tháng 6-2026 sẽ tập trung khởi công tuyến từ Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hiện TP đang vận dụng cơ chế đặc thù, tập trung tối đa các cơ chế hiện có, cơ chế sử dụng nguồn vốn chủ động của TP để nghiên cứu, đề xuất các dự án cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

TP.HCM dự kiến tập trung triển khai 10 tuyến đường sắt trong giai đoạn 2026 – 2030 (bao gồm cả các tuyến làm trước và các tuyến chuyển tiếp hoàn thành vào giai đoạn 2030 – 2035) với tổng số vốn cho kế hoạch này là 345.000 tỉ đồng. Hiện nay, TP mới chỉ cân đối được khoảng 40%, tương đương 125.000 tỉ đồng.

Đồng thời, TP kiến nghị Ngân sách Trung ương cân đối bổ sung khoảng 220.000 tỉ đồng để đảm bảo hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị theo đúng kế hoạch.