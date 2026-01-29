Sắp khởi công dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h Hà Nội - Quảng Ninh 29/01/2026 16:31

(PLO)- Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h sẽ rút ngắn đáng kể thời gian từ Hà Nội về Quảng Ninh.

Ngày 29-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và một số nội dung quan trọng khác.

Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h.

Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Quảng Ninh phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trong tháng 3-2026. Ảnh minh họa

Chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, đây là dự án giao thông đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Quảng Ninh mà đối với cả vùng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành hành lang vận chuyển đường sắt hiện đại giữa Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời kết nối đồng bộ với toàn bộ hệ thống đường sắt tốc độ cao được định hướng xây dựng của khu vực phía Bắc và cả nước. Từ đó, tạo động lực phát triển trong dài hạn cho cả khu vực.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có thể khởi công dự án trong thời gian đầu tháng 3-2026.