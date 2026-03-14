Nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm nay

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm trong đó có nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 TP.HCM. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 là một trong 6 nút giao thông trọng điểm, phức tạp nhất của dự án Vành đai 3. Đồng thời, nút giao này giữ vai trò then chốt trong kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) và Đồng Nai.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết gói thầu XL1- trong đó có nút giao Tân Vạn dài 2,48km, thuộc dự án thành phần 5 của dự án đường Vành đai 3.
Dự án được khởi công từ tháng 5-2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong đó, tháng 6-2026 sẽ thông xe kỹ thuật gần 15km đoạn Vành đai 3 phía Đông, theo đó dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với 17 mũi thi công, 260 nhân sự, khoảng 90 thiết bị máy móc.
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nút giao Tân Vạn là hạng mục khó khăn nhất của toàn dự án và đến nay các vấn đề về mặt bằng, tổ chức thi công đã cơ bản được giải quyết.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị đảm bảo kế hoạch thi công dự án để kết nối hoàn thiện giao thông khu vực.
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hợp long nút giao và hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-6 để bảo đảm kết nối đồng bộ. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.