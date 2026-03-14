Đô thị

Nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm nay

(PLO)- Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 để hoàn thành vào tháng 6 này.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm trong đó có nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 TP.HCM. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Nút giao Tân Vạn có mật độ phương tiện đi lại rất lớn.

Nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 là một trong 6 nút giao thông trọng điểm, phức tạp nhất của dự án Vành đai 3. Đồng thời, nút giao này giữ vai trò then chốt trong kết nối liên vùng giữa TP.HCM, Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) và Đồng Nai.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết gói thầu XL1- trong đó có nút giao Tân Vạn dài 2,48km, thuộc dự án thành phần 5 của dự án đường Vành đai 3.

Dự án được khởi công từ tháng 5-2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong đó, tháng 6-2026 sẽ thông xe kỹ thuật gần 15km đoạn Vành đai 3 phía Đông, theo đó dự án đang được đẩy nhanh tiến độ với 17 mũi thi công, 260 nhân sự, khoảng 90 thiết bị máy móc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thị sát nút giao Tân Vạn.
Dự án đến nay đã thực hiện được hơn 50% giá trị hợp đồng, đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.
Nút giao này khá phức tạp khi lượng phương tiện đi lại đông đúc. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp các phương tiện lưu thông nhanh, giảm ùn ứ.
Gói thầu có tổng mức đầu tư hơn 1.831 tỉ đồng.
Công trình nằm tại khu vực giao cắt giữa Quốc lộ 1A, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT743A, đường Nguyễn Xiển và kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai.
Để kịp tiến độ gần nhất vào 30-6-2026, nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, hạng mục cầu cạn, tiếp giáp với Quốc lộ 1 đang được triển khai thi công khẩn trương.
Đây là một trong những đoạn quan trọng nhất của gói thầu và hiện tại đang dần hợp long, tiến tới thông xe gần 15km phía Đông Vành đai 3.
Trong ảnh, công nhân đang thi công hạng mục nhánh cầu rẽ phải từ đường Nguyễn Xiển đi Quốc lộ 1.
Theo chủ đầu tư dự án Vành đai 3, hiện nay dự án vẫn đang được bám sát tiến độ theo yêu cầu của UBND TP.HCM.
Đoạn từ nút giao Tân Vạn hướng đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đã thành hình, dần kết nối đồng bộ.
Nút giao có thiết kế 3 tầng giao thông, 5 nhánh cầu vượt và tổng chiều dài gần 2,5km, đây cũng là điểm mở đầu cho đoạn Vành đai 3 trên cao dài khoảng 14,7km - một trong những hạng mục có quy mô kỹ thuật lớn nhất của toàn dự án.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nút giao Tân Vạn là hạng mục khó khăn nhất của toàn dự án và đến nay các vấn đề về mặt bằng, tổ chức thi công đã cơ bản được giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị đảm bảo kế hoạch thi công dự án để kết nối hoàn thiện giao thông khu vực.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hợp long nút giao và hoàn thành toàn bộ vào ngày 30-6 để bảo đảm kết nối đồng bộ. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

ĐÀO TRANG
Tin liên quan

