Điểm nghẽn lớn nhất của dự án Vành đai 2 TP.HCM 28/05/2026 17:07

(PLO)- Dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn 1 và 2 vẫn đang thi công theo kế hoạch nhưng công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn 1 và đoạn 2 vẫn đang được triển khai thi công với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của dự án.

Công tác bàn giao mặt bằng cho dự án còn chậm. Ảnh: ĐT

Đối với đoạn 1, đến nay mới có 480/888 trường hợp bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, đoạn 2 đã có 222/262 trường hợp bàn giao. Tổng số trường hợp bàn giao mặt bằng toàn dự án hiện đạt khoảng 61%.

Ban Giao thông cho biết mặt bằng được bàn giao hiện còn trong tình trạng “da beo”, không liên tục nên gây khó khăn cho việc tổ chức thi công, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ các gói thầu.

Theo đó, nhiều vị trí chưa thể triển khai đồng loạt do yếu tố mặt bằng. Nhà thầu hiện chủ yếu thi công tại các khu vực đã được bàn giao sạch, đồng thời chờ địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc còn lại.

Dù còn gặp khó khăn về mặt bằng, Ban Giao thông cho biết tiến độ tổng thể dự án vẫn đang được bám sát theo kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch của TP.HCM, đến năm 2028 sẽ khép kín tuyến Vành đai 2 khu vực phía Đông TP.HCM.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 2 sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho nhiều tuyến đường nội đô và hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai của TP.HCM.