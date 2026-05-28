TP Huế: Cầu Trường Tiền sửa chữa trong 150 ngày, người dân đi lại thế nào? 28/05/2026 10:33

(PLO)- Nhằm duy trì và kéo dài tuổi thọ công trình, cầu Trường Tiền (TP Huế) sẽ được thi công sửa chữa trong 150 ngày.

Ngày 28-5, Ban Quản lý dự án đường bộ Miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) có văn bản gửi UBND TP Huế và các cơ quan liên quan về kế hoạch triển khai thi công cầu Trường Tiền.

Theo đó, dự án sửa chữa cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1-6-2026. Thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 150 ngày.

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa các bộ phận kết cấu thép của cầu đã bị han gỉ, mất tiết diện, sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu.

Mục tiêu của đợt thi công này là hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp, giúp duy trì khả năng khai thác và kéo dài tuổi thọ cho công trình.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ thi công, cơ quan chức năng sẽ áp dụng phương án phân luồng giao thông tạm thời.

Theo đó, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu bắt đầu từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển qua lại giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Hương trong khung giờ trên sẽ chuyển hướng lưu thông qua các cầu lân cận.

Đối với người đi bộ, đơn vị thi công sẽ cấm hoàn toàn một bên lề bộ hành để tập kết máy móc thiết bị. Bên lề bộ hành còn lại vẫn cho phép lưu thông bình thường.