TP.HCM tổng rà soát, quy hoạch lại toàn bộ trạm trung chuyển rác 27/05/2026 19:06

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống trạm trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP để quy hoạch lại.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP giao Sở NN&MT hoàn thành việc rà soát, tổng hợp đầy đủ hiện trạng mạng lưới trạm trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP phù hợp theo ranh giới các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các địa phương tổng rà soát để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển rác sinh hoạt. Ảnh: NC

Đồng thời, Sở NN&MT được giao đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đối với hiện trạng đầu tư, quy hoạch các trạm trung chuyển để điều chỉnh, bổ sung định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển rác sinh hoạt trong thời gian tới.

Sở NN&MT sẽ có nhiệm vụ triển khai đến UBND xã, phường, đặc khu rà soát, đề xuất bố trí kịp thời các trạm trung chuyển chất thải rắn (số lượng, quy mô, vị trí...) vào quy hoạch hệ thống mạng lưới trạm trung chuyển rác của TP.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND xã, phường, đặc khu đề xuất, bổ sung các trạm trung chuyển rác trong quá trình tổ chức lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM giao UBND xã, phường, đặc khu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP và các chủ đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm trung chuyển rác để kịp thời thực hiện trình tự điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao phối hợp, hướng dẫn Sở NN&MT thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch quản lý Chất thải rắn và Nghĩa trang TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060 theo Kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.