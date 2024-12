Di dời trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh ở TP Thủ Đức, được không?

Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh nằm trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức). Nhiều năm qua, trạm trung chuyển này đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống trong khu vực.

Ghi nhận của PLO những ngày gần đây, tình trạng rác thải tràn ra đường, mặt đường sình lầy gây ô nhiễm nặng nề tại khu vực bãi rác đã được cải thiện. Tuy nhiên, mùi hôi từ trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh vẫn bốc ra nồng nặc khiến người dân không dám mở cửa nhà, thậm chí muốn bán nhà đi nơi khác ở.

Người dân cho biết đường Kha Vạn Cân nhỏ hẹp nhưng lưu lượng xe vận chuyển rác đổ về rất lớn, dẫn đến đường sá xuống cấp, kẹt xe vào các khung giờ cao điểm.

"Mưa hay nắng gì khu vực này cũng có mùi rác nồng nặc, nhà cách 300 m vẫn còn ngửi thấy mùi. Những ngôi nhà sát vách trạm trung chuyển không dám mở cửa phần vì mùi hôi phần vì chuột, gián khắp nơi" - bà Nhật Ánh (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết.

Trong khu vực có nhà treo biển bán đến 3 năm vẫn không bán được. Người dân bức xúc cho biết không thể chịu đựng tình trạng này kéo dài.

Đa phần người dân đều mong mỏi cơ quan chức năng sớm có giải pháp di dời trạm đi nơi khác để trả lại cuộc sống bình thường cho khu vực.

Trao đổi với PLO về thực trạng trên, UBND phường Hiệp Bình Chánh có nhiều lý giải. Theo đó, trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM (thuộc Sở TN&MT TP) làm chủ đầu tư, cải tạo nâng cấp theo chủ trương của UBND TP.HCM và đã hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản của dự án cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TP) quản lý.

Trạm trung chuyển này do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vận hành.

"Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh hiện nay nằm xen cài trong khu dân cư, hệ thống xử lý môi trường không hoạt động gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường (mùi, nước thải), ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Phương tiện vận chuyển rác có kích thước, tải trọng lớn, lưu thông thường xuyên gây ùn tắc, không đảm bảo an toàn giao thông, gây hư hỏng hệ thống giao thông" - UBND phường nhận định.

Thời gian qua, phường đã nắm bắt tình hình, giám sát tình trạng hoạt động của trạm trung chuyển rác này, thường xuyên nhắc nhở đơn vị vận hành trạm thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông.

Trước đây khu vực này dân cư còn thưa thớt nhưng do quá trình đô thị hóa nhanh nên nay đã đông đúc. Trạm trung chuyển được TP đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhưng hiện đã hư hỏng, không hoạt động.

Đường trước trạm trung chuyển đã xuống cấp.

Phường cũng tham gia giám sát việc tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ các phương tiện của các đơn vị được đăng ký nhập vào trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh. Đồng thời, giám sát thời gian hoạt động của trạm, cử lực lượng tham gia điều tiết giao thông khi xảy ra tình trạng ùn tắc; xử lý tình trạng tập kết ve chai, phế liệu xung quanh trạm; tổ chức trồng cây xanh, cải tạo mảng xanh khu vực trước trạm...

Thời gian tới phường sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra hoạt động của trạm định kỳ hoặc đột xuất để ghi nhận, chấn chỉnh và báo cáo vi phạm đối với đơn vị vận hành trạm; giám sát qua hệ thống camera, xử lý tình trạng đậu đỗ phương tiện thu gom rác không đạt chuẩn, tập kết ve chai, phế liệu khu vực xung quanh trạm.

Về lâu dài, phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị vận hành trạm, đảm bảo hoạt động tiếp nhận, vận chuyển tại trạm, không để xảy ra tình trạng ùn ứ rác, tràn rác, nước ra ngoài.

Đồng thời sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý môi trường và vận hành thường xuyên hệ thống để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trong khu vực; Có lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công năng của trạm.

Đơn vị vận hành nói gì?

Trao đổi với PV PLO, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM xác nhận thời gian qua trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh có xảy ra tình trạng ùn ứ rác, các phương tiện vận chuyển rác đậu đỗ chưa hợp lý.

Lý giải nguyên nhân, vị đại diện này cho biết từ tháng 9-2024, Công an TP.HCM bắt đầu triển khai công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện thu gom, vận chuyển rác không đảm bảo an toàn kỹ thuật trên toàn địa bàn TP. Do đó, các phương tiện phải thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên tại trạm.

Nguyên nhân thứ hai là do bãi đổ chất thải rắn sinh hoạt thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước liên tục kẹt bãi trong thời gian dài nên vòng quay phương tiện ô tô chậm, công tác giải phóng rác thải tại trạm đôi lúc bị chậm theo.

Tuyến đường Quốc Lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, đoạn dẫn vào bãi đổ Đa Phước thường xuyên kẹt xe trong thời gian dài và bị giới hạn bởi đường cấm, giờ cấm phương tiện ô tô lưu thông, dẫn đến phương tiện ô tô quay vòng chậm.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cho biết đã chủ động điều phối tăng cường thêm lượng phương tiện, nhân sự để giải quyết các khó khăn nêu trên. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục duy trì nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh tại trạm Hiệp Bình Chánh.

NGUYỄN CHÂU