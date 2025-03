Metro số 2 là tuyến thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188 06/03/2025 19:32

Chiều 6-3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Ngọc Nghĩa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đường sắt đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh, đã thông tin về tiến độ của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Ông Hồ Ngọc Nghĩa, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh. Ảnh: B.PHƯƠNG

Ông Nghĩa cho biết công tác giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 cơ bản hoàn thành, đạt 99,83%. Chỉ còn phần đất công ở trụ sở Công an quận 3 đang vướng pháp lý bàn giao giữa Công an TP và Bộ Công an; sẽ cố gắng hoàn thành trong quý I-2025.

Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ cố gắng hoàn thành trong quý III-2025. “Điều kiện mặt bằng, hạ tầng để phục vụ thi công dự án cơ bản thuận lợi” – ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

“Trong Nghị quyết 188 đã xử lý chuyển tiếp để tuyến metro số 2 là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên thí điểm chính sách này” – ông Nghĩa thông tin và cho biết hiện TP đang giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai metro số 2 theo tinh thần của Nghị quyết 188.

Theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị phấn đấu khởi công tuyến metro số 2 vào cuối năm 2025 và hoàn thành sau 5-7 năm thi công.

Ngoài ra, Sở Giao thông công chánh cũng đang tham mưu UBND TP.HCM kế hoạch tổng thể triển khai Nghị quyết 188, đồng thời tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nghị quyết này.