Video: Bên trong Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao có gì? 25/12/2025 20:43

(PLO)- Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao mở ra không gian đào tạo hiện đại, nơi mọi kịch bản vận hành và xử lý tình huống được tái hiện chân thực theo chuẩn các quốc gia có hệ thống đường sắt tiên tiến.

Ngày 25-12, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) đã tổ chức lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao được xây dựng theo định hướng đào tạo dựa trên mô phỏng – phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Hệ thống cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.