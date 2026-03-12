TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì cảnh quan ở 11 khu đất trống sau khi chỉnh trang trước Tết 12/03/2026 20:58

(PLO)- Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan không để tình trạng hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh và các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp ở 11 khu đất trống đã được chỉnh trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác chỉnh trang các khu đất đã hoàn thành và kịp thời đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Sau thời gian phục vụ Tết, để tiếp tục phát huy hiệu quả của các khu đất đã được chỉnh trang, tránh tình trạng hoa kiểng, thảm cỏ, cây xanh và các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Đối với các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất, Sở đề nghị phối hợp với UBND phường nơi có khu đất để thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự tại khu vực, tránh để phát sinh tình trạng khu đất bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không phù hợp.

Khu đất trống số 8 Phan Đình Phùng sau khi được chỉnh trang. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, rà soát kế hoạch sử dụng khu đất để có giải pháp phù hợp nhằm duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân như bố trí cây xanh, hoa kiểng, tiểu cảnh hoặc các hình thức tổ chức không gian mở phù hợp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các phường nơi có khu đất phối hợp với các đơn vị quản lý khu đất và cơ quan liên quan trong việc theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực đã được chỉnh trang. UBND các phường kịp thời trao đổi thông tin với các đơn vị quản lý khu đất để có biện pháp xử lý khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan, và an ninh trật tự khu vực.