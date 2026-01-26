(PLO)- Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) là 1 trong 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM hoàn thành việc chỉnh trang công viên, vườn hoa tạm để phục vụ người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Tháng 1-2026, TP.HCM quyết định trưng dụng 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Các khu đất tập trung trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) chủ yếu đang bỏ trống, chờ thực hiện dự án, cho thuê một phần...
Sau gần 20 ngày thi công, chiều 25-1, công trình chỉnh trang khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) được bàn giao cho địa phương quản lý, chính thức phục vụ người dân và du khách tham quan, hoạt động thể dục, thể thao.
Hiện 8 khu đất trống còn lại đang trong quá trình bàn giao mặt bằng, tiến hành chỉnh trang, xây mới nhiều hạng mục để trở thành vườn hoa, công viên cây xanh tạm phục vụ người dân trong dịp Tết đến Xuân về. Theo kế hoạch, tất cả các công trình chỉnh trang sẽ hoàn thành trước ngày 10-2-2026.
Đất trống Phan Đình Phùng "về đích" thành vườn hoa, công viên xanh
Người dân địa phương, du khách tham quan vào check-in, tập thể dục ngay trong buổi chiều khi công trình cảnh quan được bàn giao cho địa phương quản lý.
Công trình biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành một không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ cộng đồng. Đồng thời, giúp người dân địa phương, du khách có nơi thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe...
Khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) tháo rào chắn...
Không còn đất trống, cỏ dại, khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) được tháo rào chắn để thi công vườn hoa, công viên cây xanh tạm theo kế hoạch.
Các vị trí đặt nguồn nước, nguồn điện được thiết lập, phần nền đổ bê tông trước đó được phủ bạt trước khi đưa cây xanh, hoa vào trang trí.
Những viên gạch đầu tiên tại khu đất 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn)
Những viên gạch nền đầu tiên được các công nhân cắt gọt, lắp đặt một cách chỉn chu.
Khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn)
Nhà vệ sinh, khu vực trồng hoa được xây mới, máy xúc tiếp tục dọn dẹp mặt bằng để kịp tiến độ thi công các hạng mục còn lại.
Theo ghi nhận tại các khu 'đất vàng' còn lại nằm trong danh sách được trưng dụng vẫn đang trong quá trình bàn giao mặt bằng, chưa thực hiện chỉnh trang hoặc chỉ mới bắt đầu chỉnh trang, chưa có thay đổi lớn so với trước đó. Trong ảnh: Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn).
9 khu 'đất vàng' được sử dụng để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bao gồm:
Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax).
Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.
Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC).
Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).