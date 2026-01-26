Đất trống Phan Đình Phùng ‘về đích’ thành vườn hoa, công viên xanh 26/01/2026 07:06

(PLO)- Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) là 1 trong 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM hoàn thành việc chỉnh trang công viên, vườn hoa tạm để phục vụ người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tháng 1-2026, TP.HCM quyết định trưng dụng 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Các khu đất tập trung trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) chủ yếu đang bỏ trống, chờ thực hiện dự án, cho thuê một phần...

Sau gần 20 ngày thi công, chiều 25-1, công trình chỉnh trang khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) được bàn giao cho địa phương quản lý, chính thức phục vụ người dân và du khách tham quan, hoạt động thể dục, thể thao.

Hiện 8 khu đất trống còn lại đang trong quá trình bàn giao mặt bằng, tiến hành chỉnh trang, xây mới nhiều hạng mục để trở thành vườn hoa, công viên cây xanh tạm phục vụ người dân trong dịp Tết đến Xuân về. Theo kế hoạch, tất cả các công trình chỉnh trang sẽ hoàn thành trước ngày 10-2-2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ tư từ phải), Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (thứ năm từ phải) cùng lãnh đạo Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tại buổi bàn giao công trình chỉnh trang khu đất số 8, Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiểm tra phần sân graffiti, khu vực thiết kế dành cho các hoạt động đi bộ, các môn thể thao đường phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tham quan khu vực bố trí hoa, cây cảnh bên trong khu đất.

Người dân địa phương, du khách tham quan vào check-in, tập thể dục ngay trong buổi chiều khi công trình cảnh quan được bàn giao cho địa phương quản lý.

Khu graffiti bên trong khu đất nhìn từ trên cao. Các công trình biểu tượng của TP.HCM như tòa nhà Landmark 81, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành... đầy màu sắc tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ.

Công trình biến nơi từng bỏ trống nhiều năm thành một không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ cộng đồng. Đồng thời, giúp người dân địa phương, du khách có nơi thưởng ngoạn, rèn luyện sức khỏe...

Khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) tháo rào chắn...

Không còn đất trống, cỏ dại, khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) được tháo rào chắn để thi công vườn hoa, công viên cây xanh tạm theo kế hoạch.

Toàn bộ mặt bằng được dọn sạch cỏ dại, máy xúc được vận chuyển vào bên trong để hỗ trợ thi công.

Các vị trí đặt nguồn nước, nguồn điện được thiết lập, phần nền đổ bê tông trước đó được phủ bạt trước khi đưa cây xanh, hoa vào trang trí.

Những viên gạch đầu tiên tại khu đất 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn)

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) nhìn từ trên cao. Đây là một trong các khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM﻿ được trưng dụng.

Hiện một phần khu đất được tháo rào chắn, đang trong quá trình thi công lối đi cho công viên xanh, vườn hoa tương lai.

Máy xúc hỗ trợ công nhân vận chuyển xi-măng, vật liệu xây dựng.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ Những viên gạch nền đầu tiên được các công nhân cắt gọt, lắp đặt một cách chỉn chu.

Khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn)

Tương tự như các khu 'đất vàng' còn lại, khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) đang 'chuyển mình' thành địa điểm phục vụ người dân và du khách vào Tết Bính Ngọ 2026.

Các vật tư xây dựng được tập kết sớm vào bên trong các khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh.

Nhà vệ sinh, khu vực trồng hoa được xây mới, máy xúc tiếp tục dọn dẹp mặt bằng để kịp tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) đang được cho thuê thành nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo ghi nhận, doanh nghiệp đã tạm trang trí hoa, tiểu cảnh một phần nhỏ bên trong khu đất.

Theo ghi nhận tại các khu 'đất vàng' còn lại nằm trong danh sách được trưng dụng vẫn đang trong quá trình bàn giao mặt bằng, chưa thực hiện chỉnh trang hoặc chỉ mới bắt đầu chỉnh trang, chưa có thay đổi lớn so với trước đó. Trong ảnh: Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn).