Cận cảnh 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM sẽ thành vườn hoa Tết

(PLO)- Việc trưng dụng 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM làm công viên, vườn hoa tạm dịp Tết Nguyên Đán 2026 nhằm tăng không gian xanh, bổ sung sinh hoạt công cộng khu trung tâm.
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có báo cáo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, các khu đất có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TP.HCM, hiện đang vây rào bỏ trống chờ thực hiện dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư. Trong đó, có một số khu đất đang được khai thác, cho thuê một phần làm bãi giữ xe, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
(1) Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng)
Khu đất có diện tích hơn 14.000 m2, nằm trên bốn mặt tiền Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu. Tại khu đất, công nhân đang thi công đường điện, thu dọn vệ sinh, chỉnh trang lại vỉa hè... để chuẩn bị mặt bằng cho việc làm vườn hoa tạm.
(2) Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn
Hiện khu đất có mặt bằng thông thoáng, công nhân đã được huy động đến thu gom rác và dọn cỏ dại.
(3) Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax)
Một phần bên trong khu đất được cho thuê để làm bãi giữ xe máy, xe ô tô tạm thời.
(4) Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh
(5) Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh
Bên trong là công trình xây dựng dang dở với nhiều trụ sắt thép hoen rỉ, mặt bằng xuống cấp do bị bỏ trống trong thời gian dài. Khu đất này cách khu đất 87 Cống Quỳnh chưa đầy 500m.
(6) Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn
Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) sở hữu bốn mặt tiền, một mặt hướng ra Công trường Mê Linh.
(7) Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn
Khu đất nằm cạnh trung tâm thương mại Diamond Plaza, đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn, hiện một phần khu đất là bãi giữ xe tạm.
(8) Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC)
Khu tứ giác có diện tích gần 4.000 m2 hiện bị rào kín xung quanh 4 mặt tiền.
(9) Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh)
Sau nhiều năm bỏ hoang, bên trong khu đất được dựng rào bằng mái tôn cao là đất trống, cây cỏ dại, không có công trình, hạ tầng hiện hữu.
TS Đinh Quang Diệp, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam, đánh giá việc tận dụng các khu đất trống để làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết Nguyên Đán 2026 là một quyết định mang lại nhiều lợi ích cả môi trường và xã hội.
Thay vì để đất bị bỏ hoang, việc bổ sung cây xanh không chỉ giúp cải thiện vi khí hậu, giảm bụi mịn mà còn tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực cho người dân, nhất là trong dịp lễ, tết.
"Việc sử dụng đất trống làm công viên, vườn hoa phục vụ cho người dân cho thấy thấy sự năng động của chính quyền trong việc tối ưu hóa tài nguyên để phục vụ đời sống tinh thần của người dân" - TS Đinh Quang Diệp nhấn mạnh.