Cận cảnh 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM sẽ thành vườn hoa Tết 14/01/2026 08:00

(PLO)- Việc trưng dụng 9 khu 'đất vàng' tại trung tâm TP.HCM làm công viên, vườn hoa tạm dịp Tết Nguyên Đán 2026 nhằm tăng không gian xanh, bổ sung sinh hoạt công cộng khu trung tâm.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có báo cáo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, các khu đất có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TP.HCM, hiện đang vây rào bỏ trống chờ thực hiện dự án do vướng thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi chủ đầu tư. Trong đó, có một số khu đất đang được khai thác, cho thuê một phần làm bãi giữ xe, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

(1) Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng)

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng) nhìn từ trên cao.

﻿ ﻿ Khu đất có diện tích hơn 14.000 m2, nằm trên bốn mặt tiền Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu. Tại khu đất, công nhân đang thi công đường điện, thu dọn vệ sinh, chỉnh trang lại vỉa hè... để chuẩn bị mặt bằng cho việc làm vườn hoa tạm.

(2) Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn

Khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) có diện tích hơn 6.000m2.

﻿ ﻿ Hiện khu đất có mặt bằng thông thoáng, công nhân đã được huy động đến thu gom rác và dọn cỏ dại.

(3) Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax)

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) được xem là một trong những khu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM, có diện tích khoảng 9.000 m2.

Khu đất nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur. Bên ngoài khu đất được rào kín tường rào, băng rôn quảng cáo.

Một phần bên trong khu đất được cho thuê để làm bãi giữ xe máy, xe ô tô tạm thời.

(4) Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh

Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh) nhìn từ trên cao, lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng sầm uất.

Hiện khu đất được cho thuê làm bãi giữ xe ô tô tạm.

(5) Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) là công trình hạ tầng đã xây dựng xong phần móng nhưng tạm ngưng nhiều năm. Xung quanh khu đất được rào kín, một phần vỉa hè đường Hồ Hảo Hớn trở thành nơi tập kết xe thu gom rác.

﻿ ﻿ ﻿ Bên trong là công trình xây dựng dang dở với nhiều trụ sắt thép hoen rỉ, mặt bằng xuống cấp do bị bỏ trống trong thời gian dài. Khu đất này cách khu đất 87 Cống Quỳnh chưa đầy 500m.

(6) Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) sở hữu bốn mặt tiền, một mặt hướng ra Công trường Mê Linh.

Hiện khu đất đang được một đơn vị thuê kinh doanh nhà hàng.

(7) Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn

Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) cũng được xem là một trong những khu "đất vàng" do sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM.

﻿ ﻿ Khu đất nằm cạnh trung tâm thương mại Diamond Plaza, đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn, hiện một phần khu đất là bãi giữ xe tạm.

(8) Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC)

Khu tứ giác có diện tích gần 4.000 m2 hiện bị rào kín xung quanh 4 mặt tiền.

Do bỏ hoang nhiều năm nên bên trong khu đất chủ yếu là cây xanh và cỏ dại.

(9) Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh)

Khu đất vàng số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) các tuyến đường bao quanh gồm: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn.

Sau nhiều năm bỏ hoang, bên trong khu đất được dựng rào bằng mái tôn cao là đất trống, cây cỏ dại, không có công trình, hạ tầng hiện hữu.