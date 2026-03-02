Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2026 02/03/2026 12:11

(PLO)- Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu 2026 do Bộ tư lệnh TP.HCM tổ chức quy tụ hơn hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị, lực lượng vũ trang TP tham gia.

Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến 19-5-2026 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026 quy tụ hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ (gần 40 khối) từ các đơn vị lực lượng vũ trang TP.

Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm diễn ra bên trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ trái sang); Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (giữa); Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM (trái); ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải sang); Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM... tham dự Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM﻿ bày tỏ: "TP luôn tin tưởng, quan tâm và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng vũ trang TP hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất cách mạng, đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, sáng tạo, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"".

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thành phố lĩnh hội, tiếp thu và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo. Với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm mạnh mẽ và khí thế thi đua ngay từ ngày đầu ra quân, lực lượng vũ trang TP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 (thứ hai từ phải sang) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đến Thiếu tướng Vũ Văn Điền (trái); Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (sơ mi trắng) thừa ủy quyền

Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu đơn vị Vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 đến Bộ Tư lệnh TP.HCM (Thiếu tướng Phan Quốc Việt Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP đại diện đơn vị).

Phong trào thi đua quyết thắng năm 2025 và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng” trong LLVT thành phố đã có 114 tập thể, 54 cá nhân được đề nghị và khen thưởng ở các cấp.

Đợt thi đua cao điểm năm 2026 ra từ ngày 1-3 đến ngày 19-5-2026 với 3 nội dung chính: Thi đua làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; Tham gia, phục vụ, bảo đảm tốt nhất cho Cuộc bầu cử; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Các khối thuộc đơn vị, lực lượng vũ trang TP tham gia duyệt đội ngũ tại buổi lễ. Trong ảnh: Tổ Quân kỳ với lá cờ "Quyết Thắng" dẫn đầu đội.

﻿ Lực lượng các khối tham gia duyệt đội ngũ qua lễ đài.

Khối xe mô tô của Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thành phố.

Khối xe mô tô của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM.

Khối xe Thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát quân sự 31 đồng diễn tiết mục múa súng.

Đồng diễn Võ thuật Vovinam đến từ các thành viên Câu lạc bộ võ thuật Vovinam Bộ Tư lệnh TP.HCM.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Đồng diễn 35 thế liên quyền (chiến sĩ Trung đoàn Gia Định) và đồng diễn võ Biên phòng (chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM)

Tiết mục đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.