Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2026

(PLO)- Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu 2026 do Bộ tư lệnh TP.HCM tổ chức quy tụ hơn hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị, lực lượng vũ trang TP tham gia.
Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 1-3 đến 19-5-2026 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.
Lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2026 quy tụ hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ (gần 40 khối) từ các đơn vị lực lượng vũ trang TP.
Lực lượng các khối tham gia duyệt đội ngũ qua lễ đài.
Đồng diễn Võ thuật Vovinam đến từ các thành viên Câu lạc bộ võ thuật Vovinam Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Đồng diễn 35 thế liên quyền (chiến sĩ Trung đoàn Gia Định) và đồng diễn võ Biên phòng (chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM)
Đại diện lãnh đạo, đại biểu tham quan không gian trưng bày sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ huấn luyện của lực lượng vũ trang TP.