Người dân đổ về trung tâm TP.HCM chờ khoảnh khắc giao thừa 16/02/2026 20:34

(PLO)- Từ chiều 16-2 (29 tháng Chạp), hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã tập trung về khu vực trung tâm như đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng để du xuân và chờ đợi thời khắc giao thừa thiêng liêng chào năm mới Bính Ngọ 2026.

Chiều 16-2 (29 tháng Chạp), không khí tại khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu “nóng” lên khi dòng người liên tục đổ về các điểm vui xuân quen thuộc. Tại đường hoa Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, từng nhóm gia đình, bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước rộn ràng tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết.

Càng về tối, lượng người tập trung càng đông. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo, lưu lại những khoảnh khắc cuối năm bên nhau. Các bạn trẻ diện áo dài, trang phục rực rỡ sắc xuân, háo hức ghi lại những bức ảnh đầu năm mới. Không khí vừa nhộn nhịp vừa ấm áp, tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng thành phố.

Người dân và du khách đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để du xuân và chờ đón giao thừa từ chiều.

Không chỉ vui chơi, tham quan, nhiều người còn chọn ở lại khu vực trung tâm để chờ đợi màn pháo hoa giao thừa. Từ sớm, các vị trí đẹp hướng về phía sông Sài Gòn, khu vực hầm vượt sông đã được người dân lựa chọn để có góc nhìn trọn vẹn nhất.

Chào đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm tầm thấp tại trung tâm TP và các phường xã. Các trận địa pháo sẽ đồng loạt khai hỏa từ 0 giờ ngày 17-2-2026 (tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài trong 15 phút.

Hơn 18 giờ, các con đường quanh đường hoa Nguyễn Huệ đã tấp nập người tìm đến du xuân.

﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ Các đại cảnh, tiểu cảnh ở đường hoa luôn trong tình trạng đông đúc người dân vui chơi, chụp ảnh.

Du khách quốc tế thích thú ghi lại khoảnh khắc rực rỡ tại giữa không gian ngập tràn sắc xuân và tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc của đường hoa Nguyễn Huệ.

Anh Adam đến từ Algeria diện trang phục áo dài, hào hứng check-in tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chị Mai Thảo (phường Thủ Đức) chụp ảnh bên gốc mai cổ thụ hơn 100 tuổi. “Linh vật ngựa năm nay thiết kế hiện đại, có sự chuyển động và áp dụng cả công nghệ ánh sáng độc đáo. Đặc biệt, người dân và du khách có thể di chuyển bằng tàu metro đến tham quan đường hoa và chờ đón pháo hoa giao thừa, thật sự rất thích”.

Huỳnh Như (phường Bình Trị Đông) cùng mẹ đến đường hoa Nguyễn Huệ từ sớm, ngoài tham quan, chụp ảnh, cả hai mẹ con cho biết sẽ ở đây chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng vào lúc 0 giờ.

Nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cùng nhau.