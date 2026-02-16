Người dân đổ về trung tâm TP.HCM chờ khoảnh khắc giao thừa

(PLO)- Từ chiều 16-2 (29 tháng Chạp), hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã tập trung về khu vực trung tâm như đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng để du xuân và chờ đợi thời khắc giao thừa thiêng liêng chào năm mới Bính Ngọ 2026.
Chiều 16-2 (29 tháng Chạp), không khí tại khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu “nóng” lên khi dòng người liên tục đổ về các điểm vui xuân quen thuộc. Tại đường hoa Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, từng nhóm gia đình, bạn trẻ, du khách trong và ngoài nước rộn ràng tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết.
Càng về tối, lượng người tập trung càng đông. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đi dạo, lưu lại những khoảnh khắc cuối năm bên nhau. Các bạn trẻ diện áo dài, trang phục rực rỡ sắc xuân, háo hức ghi lại những bức ảnh đầu năm mới. Không khí vừa nhộn nhịp vừa ấm áp, tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng thành phố.
Không chỉ vui chơi, tham quan, nhiều người còn chọn ở lại khu vực trung tâm để chờ đợi màn pháo hoa giao thừa. Từ sớm, các vị trí đẹp hướng về phía sông Sài Gòn, khu vực hầm vượt sông đã được người dân lựa chọn để có góc nhìn trọn vẹn nhất.
Chào đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 13 điểm tầm thấp tại trung tâm TP và các phường xã. Các trận địa pháo sẽ đồng loạt khai hỏa từ 0 giờ ngày 17-2-2026 (tức mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kéo dài trong 15 phút.
Các đại cảnh, tiểu cảnh ở đường hoa luôn trong tình trạng đông đúc người dân vui chơi, chụp ảnh.