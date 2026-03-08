TP.HCM về đêm: Lung linh sắc xuân chào năm mới 08/03/2026 14:00

(PLO)- Những ngày giáp Tết, TP.HCM về đêm khoác lên mình diện mạo rực rỡ với ánh đèn lung linh, dòng người đổ về trung tâm vui chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân đang cận kề.

Khi Tết đến gần, TP.HCM trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Các tuyến đường trung tâm được trang hoàng ánh sáng nhiều màu, tạo nên khung cảnh lung linh, hiện đại nhưng vẫn ấm áp sắc xuân. Dòng người và du khách nô nức đổ về dạo phố, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong không khí rộn ràng cuối năm.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố càng trở nên huyền ảo. Ánh đèn từ các công trình, tuyến phố và không gian trang trí Tết hòa quyện, vẽ nên một bức tranh đô thị sống động, tràn đầy cảm xúc, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần.

Cùng xem những hình ảnh do tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi lại qua tác phẩm "TP.HCM về đêm: Lung linh sắc xuân", gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Du khách ngắm TP.HCM về đêm bằng xe buýt 2 tầng. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Du thuyền chở khách du xuân trên sông Sài Gòn rực rỡ về đêm. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Nhà thờ Đức Bà lung linh ánh sáng khi màn đêm buông xuống. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Người dân vui chơi, chụp ảnh ở công viên những ngày giáp Tết. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Trẻ con nô đùa dưới dòng nước mát. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Người dân chiêm ngưỡng biểu trưng giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Người dân xuống phố xem chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Màn pháo hoa rực rỡ chào năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG