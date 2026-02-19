Một ngày mưu sinh ở ‘làng chạy’ giữa lòng TP.HCM

(PLO)- Trong một con hẻm nhỏ ở vùng ven TP.HCM, những người thợ ở “làng chạy” vẫn ngày ngày đi bộ hàng chục km để kéo dây thừng mưu sinh. Giữa nắng mưa và bùn nước, họ lặng lẽ giữ lại một nghề thủ công hơn trăm năm tuổi giữa lòng đô thị.
“Làng chạy” nằm sâu trong con hẻm trên đường Liên khu 4-5, phường Bình Tân, TP.HCM. Khu đất này được các hộ dân thuê lại làm mặt bằng sản xuất, tách biệt với phố xá ồn ào bên ngoài. Hiện nơi đây chỉ còn 6 hộ thuê đất sinh sống, trong đó vỏn vẹn 4 hộ gắn bó với nghề kéo dây thừng – một công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và những bước chân không bao giờ ngừng nghỉ.
Theo lời người dân, trước kia “làng chạy” từng nhộn nhịp hơn rất nhiều, với hàng chục hộ theo nghề. Thế nhưng, thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng giữa đô thị hóa đã khiến nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nghề truyền thống. Dòng chảy mưu sinh cuốn đi không ít phận người, để lại nơi đây chỉ còn lác đác vài mái nhà, vài sợi dây thừng kéo dài trên nền đất, như những dấu vết cuối cùng của một làng nghề đang dần lùi vào ký ức đô thị.
Người thợ móc sợi vào cào, kéo căng dọc theo trục đất dài hàng trăm mét – công đoạn quan trọng quyết định độ đều và chất lượng sợi dây.
Khi các sợi chỉ thẳng hàng, không rối, người thợ mới bắt đầu se bằng máy. Nếu sợi bị rối trong quá trình se, toàn bộ phải tháo ra, kéo lại từ đầu.
Theo bà Lâm Thị Thư, thợ kéo dây lâu năm: “Đi nhiều, ngâm nước hoài nên nứt chân, bị mảnh chai đâm. Nước có khi lên quá đầu gối, giày ủng cũng không chịu nổi”. Dù con cháu nhiều lần khuyên nghỉ làm vì công việc nặng nhọc, ảnh hưởng sức khỏe, nhưng vợ chồng bà vẫn chọn bám nghề. “Già rồi, công ty không nhận, ở nhà không quen. Đi lại vậy coi như tập thể dục cho khỏe”- bà Thư chia sẻ.